GoPro Max in sconto, la fotocamera con due obiettivi è al 37%

Sono arrivate tantissime action cam sul mercato durante gli ultimi anni ma come la gamma GoPro non c’è nulla in commercio. Approfittando della finestra relativa al Black Friday 2023, Amazon mostra oggi in sconto tantissime soluzioni, come la GoPro Max.

Questo modello, non scelto da tutti, garantisce possibilità straordinarie essendo dotato innanzitutto di un doppio obiettivo, sia sul fronte che sul retro. Ha una forma inusuale, ma l’essenza è sempre la stessa: qualità, maneggevolezza e la solita iconicità figlia di un marchio ormai leader da anni.

Oggi il prodotto arriva su Amazon con uno sconto davvero incredibile. C’è infatti un ribasso del 37% che porta il vecchio prezzo di 529 € a diventare solo un lontano ricordo. Il costo, per chiunque volesse acquistarla, è di 329 € con due anni di garanzia inclusi. La spedizione sarà rapida.

GoPro Max, cosa significa avere due obiettivi in un solo corpo

Quello che stupisce fino al primo momento è sicuramente la forma, per nulla tradizionale per questa GoPro Max. Dalla forma quasi quadrata, mette in risalto tutta la sua essenza mostrando una prima faccia dotata solo di un obiettivo, ed una seconda dotata di un altro obiettivo con uno schermo sottostante.

Questo consente di realizzare dei filmati incredibili a 360°, sfruttando una modalità inedita. La stabilizzazione è davvero incredibile, soprattutto grazie all’acquisizione a 180°. Anche le foto panoramiche con 270° di ampiezza saranno senza precedenti. Per quanto riguarda la risoluzione dei sensori, siamo sui 16,6 MP.

Acquistare un prodotto del genere potrebbe essere una grande scelta per gli amanti delle avventure e delle gite fuori porta. La GoPro Max è un ottimo dispositivo, tra i migliori in assoluto e oggi vanta anche un ottimo sconto del 37%. Il prezzo finale sarà di 329 €.

