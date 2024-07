Gran Premio di Germania 2024 di MotoGP: dove vederlo in streaming

Sono passati pochi giorni dalla grande vittoria di Pecco Bagnaia ad Assen e i motori della MotoGP tornano a rombare. Teatro della sfida tra i campioni delle due ruote sarà stavolta il circuito del Sachsenring, dove questo week-end si correrà il GP di Germania 2024 tutto da vivere in diretta e in streaming su NOW. Tra i cordoli della pista tedesca ripartirà infatti la sfida alla Ducati e al campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. Il torinese sarà chiamato a dare continuità al suo splendido momento di forma rintuzzando gli attacchi dei rivali, a partire dallo spagnolo Jorge Martin adesso distante appena 10 punti nella classifica mondiale.

La MotoGP sbarca in Germania: gli orari di qualifiche e gare in streaming su NOW

L’appuntamento con il Motomondiale in streaming su NOW entra nel vivo oggi con le libere in programma alle 10.45 seguite dalle pre-qualifiche. Le qualifiche si disputeranno alle 10.50, mentre la Sprint Race partirà alle 15. Domenica è previsto invece il gran finale con Moto 3 e Moto 2 in pista alle 11 e alle 12.15 rispettivamente, per arrivare poi all’atteso Gran Premio della Germania di MotoGP al via alle 14.

Come dicevamo, il fine settimana di gare in terra tedesca sarà da vivere in diretta su Sky Sport e NOW. Il canale di riferimento per tutti gli appassionati delle due ruote è come sempre Sky Sport MotoGP, che darà spazio alle dirette e a tutti gli approfondimenti prima e dopo ogni sessione in pista. La copertura televisiva sarà garantita inoltre da Sky Sport Uno, anch’esso, come Sky Sport MotoGP, visibile in streaming su NOW per gli abbonati al Pass Sport.

Ricordiamo che il Pass Sport dà l’accesso all’intera offerta sportiva di NOW che include anche tutta la Formula 1 in diretta, il grande tennis con tutti i tornei ATP e WTA 1000, 500 e 250, il calcio con 3 partite di Serie A per ogni turno, la Premier League, la Bundesliga, l’esclusiva della nuova Champions League, dell’Europa League e della Conference League. Agli eventi già menzionati si aggiungono poi il rally WRC, la grande atletica, il basket NBA e l’Eurolega, il rugby, il golf, la pallanuoto, le Olimpiadi di Parigi 2024 e molto altro. Tutti gli eventi proposti in streaming da NOW beneficiano della funzione Pause&Rewind, mentre la Formula 1 e il tennis possono contare anche sui feed aggiuntivi delle Extra Cam ed Extra Match per consentire al pubblico di non perdere neanche un istante d’azione.