Grande offerta da Crédit Agricole: apri un nuovo conto e ottieni 275€ di Buoni Amazon

Crédit Agricole ci lascia ancora una volta a bocca aperta con una nuova grande offerta. Se apri online il conto corrente della banca, potresti ricevere fino a 275€ in buoni Amazon. Ci sono anche tanti altri vantaggi di cui approfittare.

Innanzitutto, la banca offre il canone zero per i primi nove mesi, che è già un ottimo punto di partenza. Dopo questo periodo, ci sono svariate modalità per continuare a non pagare il canone. Basta accreditare lo stipendio o la pensione, avere meno di 35 anni, possedere una certa somma o avere un dossier titoli attivo: scegli tu!

I vantaggi di questa nuova grande offerta da parte di Crédit Agricole

Come dicevamo, aprendo il conto entro il 5 settembre 2024 e utilizzando il codice promo VISA, otterrai subito 100€ di buoni per gli acquisti effettuati con la carta di debito Visa associata al conto. Invitando poi amici e familiari a sottoscrivere il conto Crédit Agricole, puoi guadagnare altri 150€ in buoni Amazon, che equivalgono a 25€ per ogni nuovo iscritto.

Inoltre, se ti abboni alla polizza Protezione Mezzi di Pagamento, guadagnerai altri 25€. Questa polizza ti protegge dalle brutte sorprese legate all’uso fraudolento dei tuoi mezzi di pagamento in caso di furto o smarrimento. Assegni, carte di credito e bancomat saranno al sicuro così come la tua SIM card e il conto, grazie a servizi di assistenza e copertura da qualsiasi rischio.

Ma i vantaggi non sono solo economici. Con l’app di Crédit Agricole, puoi gestire il conto comodamente dal divano di casa tua. Fissa appuntamenti, richiedi prodotti, ricevi notifiche e paga in tempo reale senza bisogno di conoscere l’IBAN del destinatario. La sicurezza non è lasciata al caso: il Servizio 3D Secure e un consulente sempre pronto ad assisterti sono lì per darti una mano.

Non resta che approfittare della grande offerta di Crédit Agricole e aprire un nuovo conto per ricevere fino a 275€ in buoni Amazon. La tua esperienza bancaria non sarà mai stata così piacevole e vantaggiosa.