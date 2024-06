Grazie a Conto Arancio ottieni una carta prepagata gratis

Cerchi un modo comodo e sicuro per gestire le tue finanze quotidiane? Con Conto Arancio di ING Direct, ottieni una carta prepagata Mastercard completamente gratuita e ricaricabile in qualsiasi momento! Non perdere questa occasione! Gestisci le tue finanze in maniera semplice, sicuro e conveniente. Apri il tuo conto oggi stesso e approfitta di tutti i vantaggi proposti dal prodotto firmato ING.

Fondata nel 1991 come InterNationale Nederlanden Groep, ING è cresciuta fino a diventare una delle più grandi banche d’Europa, con una presenza in oltre 40 paesi. In Italia, ING è conosciuta principalmente per il suo Conto Arancio, conto corrente online senza canone mensile e con un tasso d’interesse annuo competitivo.

Perché scegliere Conto Arancio?

Gratuità: Tieni traccia delle tue spese senza costi annuali o canoni mensili.

Tieni traccia delle tue spese senza costi annuali o canoni mensili. Ricarica semplice e veloce: Ricarica la tua carta prepagata in modo semplice e veloce tramite bonifico, app o contanti presso gli sportelli automatici ING.

Ricarica la tua carta prepagata in modo semplice e veloce tramite bonifico, app o contanti presso gli sportelli automatici ING. Pagamenti sicuri: Effettua pagamenti contactless nei negozi e online in tutta sicurezza grazie al chip EMV e al codice PIN.

Effettua pagamenti contactless nei negozi e online in tutta sicurezza grazie al chip EMV e al codice PIN. Prelievi in Italia e all’estero: Preleva contanti presso gli sportelli automatici in Italia e all’estero senza commissioni aggiuntive.

Preleva contanti presso gli sportelli automatici in Italia e all’estero senza commissioni aggiuntive. Gestione online: Monitora il tuo saldo e le tue transazioni in tempo reale tramite l’app ING Direct o l’area web.

Monitora il tuo saldo e le tue transazioni in tempo reale tramite l’app ING Direct o l’area web. Sicurezza garantita: ING Direct è una banca solida e affidabile che garantisce la sicurezza dei tuoi dati e delle tue transazioni.

In generale, ING si distingue per il suo forte impegno verso l’innovazione e la tecnologia. La banca è stata una delle prime a lanciare un conto corrente completamente online e continua a investire in nuove tecnologie per migliorare l’esperienza dei propri clienti.

Un altro punto di forza di ING è il suo focus sul cliente. La banca offre un servizio clienti di alta qualità, sia online che tramite filiali fisiche. ING è inoltre impegnata a rendere i suoi prodotti e servizi accessibili a tutti, offrendo una varietà di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Se sei alla ricerca di una banca affidabile, innovativa e orientata al cliente, ING è un’opzione di primo profilo

Ecco alcuni dei premi e riconoscimenti ricevuti da ING:

Banca Mondiale dell’Anno 2024 da Euromoney

Miglior banca online in Italia 2024 da Forbes

Banca più sostenibile d’Europa 2024 da The Banker