Grey’s Anatomy 20: ogni giovedì un nuovo episodio su Disney+

L’attesa è finalmente terminata se sei tra i milioni di fan di Grey’s Anatomy. La ventesima stagione della serie cult che ha catturato il cuore di tanti spettatori è ora disponibile in esclusiva su Disney+. Con un nuovo episodio ogni giovedì, abbonati e preparati a vivere un nuovo viaggio insieme ai medici del Grey Sloan Memorial Hospital.

La nuova stagione di Grey’s Anatomy

Questa stagione, composta da 10 episodi, promette di essere una delle più intense e coinvolgenti. Il trailer rilasciato alla fine del 2023 ha già mostrato momenti che anticipano grandi sviluppi emotivi e professionali, preparando il terreno per una serie di eventi che risolveranno alcuni aspetti lasciati in sospeso dalla stagione precedente.

La storia continua a ruotare intorno agli amati personaggi che affrontano sfide quotidiane tra le corsie dell’ospedale, intrecciando la loro vita professionale con quella personale. Sotto la nuova guida di Meg Marinis come showrunner, Grey’s Anatomy promette un ritorno alle radici della serie con storie più profonde e impattanti. La produzione, a cura di ABC Signature e Disney Television Studios, assicura che la qualità narrativa e visiva sarà di alto livello, con Shonda Rhimes che continua a supervisionare come creatrice e produttrice esecutiva.

Ma la cosa più interessante è che la serie non mostra segni di fermarsi, essendo già stata rinnovata per una ventunesima stagione. Questo non solo attesta la qualità e il successo di Grey’s Anatomy, ma anche il suo posto consolidato come uno dei pilastri della televisione moderna.

Se sei incuriosito e vuoi recuperare tutte le stagioni precedenti, le trovi su Disney+. L’abbonamento parte da soli 5,99 € al mese per il piano standard con pubblicità, rendendolo un’opzione accessibile per chiunque voglia accedere a tanti contenuti di qualità. C’è poi il piano Standard a 8,99 € e quello Premium a 11,99 €, con la possibilità per entrambi di scegliere la versione annuale e risparmiare così due mensilità. Per scoprire tutte le caratteristiche degli abbonamenti clicca sul pulsante qui sotto.

Se sei un fan di lunga data di Grey’s Anatomy, non puoi perdere questa ventesima stagione. Abbonati subito visitando il sito ufficiale Disney+ e ogni giovedì arriverà un nuovo episodio di questa incredibile serie.