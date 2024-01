Guadagna il 4% senza rischi e vincoli con il Conto Deposito di ING

Vuoi far aumentare i tuoi risparmi ma non sai quale conto deposito senza vincoli scegliere? Niente paura, te lo diciamo noi: Conto Arancio di ING, attualmente la soluzione migliore per i nuovi clienti della banca che cercano opportunità di investimento sicure e redditizie.

Conto deposito Arancio: tasso di Interesse al 4% e protezione garantita

Conto Arancio è un conto deposito che offre un tasso di interesse del 4% per 12 mesi. Già soltanto per questo aspetto, rappresenta un’occasione da non crescere se il tuo obiettivo è quello di far i tuoi risparmi.

Il tasso di rendimento è annuo lordo. Il tuo denaro depositato è protetto fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

Indipendentemente dall’ammontare del tuo deposito, puoi quindi dormire sonni tranquilli, perché sia il tuo capitale che gli interessi maturati saranno completamente coperti in caso di fallimento della banca.

Se scegli Conto Arancio, potresti arrivare a guadagnare 276 euro netti su un investimento di 10.000 euro. Un’opportunità davvero redditizia, sicura e conveniente, priva di costi aggiuntivi o vincoli sul deposito.

Se investi il massimo, ossia 100.000 euro, potresti arrivare a guadagnare in un solo anno 2.760 euro netti. Notevole, vero? Pensa che un tale guadagno non lo otterrai mai con altre banche.

Dobbiamo però puntualizzare un aspetto importante: questa possibilità scadrà a breve, esattamente il 27 gennaio 2024. Quindi, ti consigliamo di aprire prima il Conto Corrente Arancio e poi depositare il tuo denaro su Conto Arancio.

Per aprire il conto, devi cliccare sul bottone qui sotto per entrare nel sito ufficiale di ING. La procedura è piuttosto semplice e veloce:

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di aumentare i tuoi risparmi con ING. Agisci subito senza pensarci ulteriormente. Ricorda che il tuo denaro è sottoposto a una garanzia di protezione unica, che ti tiene lontano dai rischi di perderlo, interessi compresi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.