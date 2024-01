Guarda gli episodi di True Detective in streaming a 6,99 €/mese con NOW

È iniziata la quarta stagione di True Detective (chiamata Night Country) con la trasmissione dei primi episodi: gli utenti italiani possono guardare la serie su Sky oppure in streaming su NOW. Questa seconda opzione è, senza dubbio, la scelta più vantaggiosa in questo momento, sia per la comodità di accesso ai contenuti, disponibili su tutti i dispositivi tramite le app NOW, che per i costi.

Con la promozione in corso, infatti, per guardare True Detective su NOW bastano 6,99 euro al mese, attivando il Pass Entertainment. Ci sono anche altre opzioni da considerare, come il bundle Entertainment + Cinema che parte da 8,99 euro al mese. Ricordiamo che con NOW è possibile guardare anche le prime tre stagioni della serie antologica.

Tutte le promozioni sono attivabili in pochi secondi sul sito di NOW.

Guarda True Detective su NOW: tutte le opzioni da 6,99 euro al mese

Per guardare True Detective in streaming su NOW è possibile scegliere tra una di queste promozioni:

Pass Entertainment al prezzo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

al prezzo di per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema al prezzo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

al prezzo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium al prezzo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese; con il pass Premium è possibile eliminare la pubblicità dai contenuti on demand e sbloccare le 2 visioni in contemporanea

Per attivare subito uno dei Pass di NOW è possibile seguire il link qui di sotto.

True Detective 4 è su NOW: episodi, cast e trailer

La nuova stagione di True Detective è ora disponibile su NOW. La storia è ambientata in Alaska e il cast è composto da Jodie Foster, Kali Reis, Fiona Shaw, Christopher Eccleston e John Hawkes. Alla regia c’è Issa Lopez. La serie si articolerà in 6 episodi con la pubblicazione di un episodio a settimana. Qui di seguito vi lasciamo il trailer italiano:

