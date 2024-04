Guarda Godzilla vs Kong in streaming su Apple TV+ (prova gratis 7 giorni)

Cosa succede quando due leggende come Godzilla e Kong si scontrano? Per scoprirlo basta guardare Godzilla vs. Kong, film diretto da Adam Wingard incluso nel catalogo di Apple TV+.

Se sei interessato alla visione della pellicola, puoi approfittare della prova gratuita di 7 giorni, durante i quali avrai accesso all’intero catalogo della piattaforma streaming video di Apple. Al termine sei poi libero di scegliere se rinnovare a 9,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi.

Godzilla vs. Kong: guarda il film in streaming su Apple TV+

Sequel dei film Kong: Skull Island (2017) e Godzilla II – King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong è il quarto capitolo del cosiddetto MonsterVerse, ossia l’insieme di film e serie tv prodotte dalla Legendary Pictuires e distribuite dalla Warner Bros. I protagonisti di questo media franchise sono appunto Godzilla, Kong e altri personaggi creati dalla casa di produzione cinematografica giapponese Toho.

Di cosa parla? Il sequel trae spunto da una missione della Monarch, il cui obiettivo è di trovare l’origine dei titani. Al centro della scena vi è una cospirazione di umani, che ben presto metterà a repentaglio la vita di tutte le creature.

Uscito in Italia nel 2021, nello stesso anno della distribuzione negli Stati Uniti, il film ha ricevuto un ottimo riscontro, tanto da annunciare nei giorni scorsi il sequel Godzilla e Kong – Il nuovo impero. Nel cast della prima pellicola si annoverano attori come Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Shun Oguri.

Ricapitolando, se desideri vedere Godzilla vs. Kong puoi farlo gratis grazie alla prova di 7 giorni offerta da Apple TV+.