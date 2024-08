Guarda la nuova serie The Tyrant in streaming su Disney+

The Tyrant è la nuova serie tv approdata nel catalogo Disney+ lo scorso 14 agosto. Sulla piattaforma streaming statunitense sono disponibili tutti i quattro episodi del K-Drama diretto dal regista Park Hoon Jung, che in passato era stato dietro alla macchina da presa per I Saw The Devil e The Witch Pt. 1. The Subversion).

In The Tyrant il regista Park Hoon Jung ha rinnovato il sodalizio con l’attore Kim Seon Ho, dopo averlo già diretto nel film The Childe. E il nuovo prodotto tutto coreano si conferma ancora una volta essere un contenuto dalle grandi potenzialità.

Per guardare The Tyrant e tutti gli altri contenuti di Disney+ è sufficiente attivare uno dei tre piani disponibili (Standard con pubblicità, Standard e Premium), con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

The Tyrant: il nuovo K-Drama disponibile su Disney+

Nella serie The Tyrant l’attore Seon Ho interpreta il capo di una divisione del National Intelligence Service (NIS). Durante i quattro episodi della prima stagione, lo spettatore assiste a una lotta senza esclusione di colpi non solo contro gli Stati Uniti ma anche lo stesso governo di Seul, con l’obiettivo che il progetto segreto The Tyrant finisca in malo modo.

Il K-Drama di Park Hoon Jung fa leva su un cast di assoluto valore, che oltre a Seon Ho comprende Kim Joo Sun, Lee Ki Young e Cha Seung Won. Alla fine dell’articolo puoi guardare il trailer ufficiale della serie, la cui prima stagione è interamente disponibile su Disney+.

A questo proposito, ricordiamo che gli abbonamenti disponibili sono tre: Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro l’anno, e Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro l’anno.