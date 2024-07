Guarda le 3 serie più sottovalutate di Apple TV+ con la prova gratuita

Sebbene Apple TV+ sia legata ad un marchio a dir poco popolare, nel mercato dello streaming non ha ancora raggiunto la popolarità dei più grandi. Questione di abitudine, certo, dato che parliamo di una piattaforma molto interessante che nasconde tante perle niente male che non dovresti affatto sottovalutare: te ne raccomandiamo 3, ricordandoti intanto che puoi provare Apple TV+ gratis per una settimana o addirittura per 3 mesi se acquisti un nuovo dispositivo Apple.

Le 3 serie TV Apple TV+ nascoste da non perdere

Cominciamo da Bad Sisters, che apre questo articolo con un’immagine tratta da una puntata della serie. In questo show dalla duplice linea temporale, vediamo quattro sorelle che decidono di eliminare il marito della loro sorella Grace poiché colpevole di controllare ogni aspetto dalla sua vita. Una serie TV ricca di colpi di scena che ha ricevuto il plauso della critica.

Passiamo quindi a Criminal Record, un thriller poliziesco che vede per protagonisti due detective interpretati da Peter Capaldi e Cash Jumbo che si scontrano su un caso di omicidio in cui vengono entrambi coinvolti.

Infine, molto interessante è anche Silo, un dramma distopico ambientato, appunto, in un gigantesco silo sotterraneo. Ispirato ad una trilogia di libri di fantascienza, è una serie che ha conquistato i cuori degli appassionati del genere.

Apple TV+ è disponibile con una prova gratuita di 7 giorni oppure di 3 mesi se acquisti un nuovo dispositivo Apple. Inoltre, se hai un abbonamento Apple Music Student, puoi usufruirne completamente gratis.