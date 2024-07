Guarda le Olimpiadi di Parigi su Sky in 4K con questa offerta

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi si terrà tra una settimana esatta, venerdì 26 luglio, ma le gare inizieranno già dal 24 luglio, quando scenderanno in campo le Nazionali e gli atleti delle seguenti discipline: tiro con l’arco, pallamano, rugby a 7 e calcio femminile. Per seguire al meglio la competizione, con più di 1.000 ore di gare in diretta contro le 300 ore della Rai, il consiglio è di affidarsi alla pay-tv Sky.

A questo proposito, segnaliamo l’ultima offerta che prevede l’unione dei pacchetti Sky Calcio e Sky TV a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro, con in più la programmazione di Eurosport 1 ed Eurosport 2. E in occasione delle Olimpiadi gli abbonati Sky potranno beneficiare di 8 canali extra Eurosport dedicati interamente ai Giochi Olimpici, di cui uno anche in 4K.

La nuova promozione di Sky

Se sulla Rai ci sarà spazio in particolare per gli atleti azzurri e l’atletica, Sky in collaborazione con Eurosport offrirà al pubblico una copertura delle Olimpiadi 2024 più capillare, triplicando le ore di diretta proposte dal servizio pubblico. A beneficiarne sarà tutto lo sport, compresi gli appassionati di tutte le discipline olimpiche.

Come accennato in precedenza, l’offerta include i pacchetti Sky Calcio e Sky TV. Il primo propone 3 partite a turno di Serie A (con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato), tutta la Serie C, le migliori partite di Premier League e Bundesliga, più Sky Sport 24, il canale all-news con notizie di sport 24 ore su 24.

Il pacchetto Sky TV comprende invece gli show di Sky per tutta la famiglia, le migliori serie tv internazionali, i documentari e le produzioni Sky Original.

Tutto questo, grazie alla nuova offerta disponibile solo online costa 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro. La promozione è valida fino al 28 luglio.