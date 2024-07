Guarda le Olimpiadi su Sky approfittando della nuova super offerta

Venerdì 26 luglio inizieranno le Olimpiadi di Parigi 2024. Per l’occasione, Sky ha lanciato una nuova promo, che include i pacchetti di Sky Calcio e Sky TV, insieme ad Eurosport, al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro. Il risparmio complessivo per la durata del periodo promozionale è pari a 324 euro.

Grazie all’inclusione dei canali Eurosport, i nuovi utenti Sky potranno assistere ai migliori eventi delle prossime Olimpiadi, con gli atleti azzurri grandi protagonisti. A partire da Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Marcell Jacobs nei 100 metri e Jannik Sinner nel tennis.

Sky Calcio + Sky TV ed Eurosport in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi

Entrando più nel dettaglio della promozione, il pacchetto Sky Calcio offre la visione di tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, i migliori incontri di Premier League e Bundesliga, più il canale Sky Sport 24.

La promozione prevede l’inclusione anche dei canali Eurosport: dai tornei del Grande Slam di tennis agli sport invernali, passando per i Grandi Giri del ciclismo, l’Eurolega e la Serie A di basket; tutto questo in diretta sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Oltre, ovviamente, ai Giochi Olimpici di Parigi.

Infine, i nuovi abbonati potranno fare affidamento sul pacchetto Sky TV, che comprende gli show per tutta la famiglia (tra gli altri 4 Ristoranti, 4 Hotel, 4 Matrimoni, Cucine da incubo, X Factor e Pechino Express), le serie tv italiane e internazionali, i documenti e le news, oltre alle produzioni Sky Original.

L’offerta in corso è valida solo online: è possibile sottoscrivere la promo tramite questa pagina del sito ufficiale Sky, con un costo di attivazione pari a 19 euro.