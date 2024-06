Guarda Sky e Netflix per 30 giorni a 9 euro senza rinnovo automatico

Nell’ambito della promozione Prova Sky Q, è possibile guardare tutti i contenuti Sky e Netflix per 30 giorni a 9 euro senza rinnovo automatico: al termine, si è liberi di scegliere se abbonarsi o meno (nella promo sono inclusi anche i film e le serie tv di Paramount+).

Questo mese Sky propone ad esempio la seconda stagione di House of the Dragon, mentre gli appassionati di sport potranno assistere alle gesta di Jannik Sinner a Wimbledon. Sempre su Sky, all’interno del catalogo Cinema, spazio alla pellicola Succede anche nelle migliori famiglie, diretta e interpretata da Alessandro Siani. Per quanto riguarda Netflix, è il mese di Bridgerton, la serie cult giunta alla sua terza stagione.

Prova Sky Q a 9 euro una tantum senza rinnovo automatico

L’offerta Prova Sky Q garantisce l’accesso per 30 giorni a tutti i contenuti disponibili su Sky, Netflix e Paramount+, dietro il pagamento di 9 euro una sola volta. Una volta acquistata la promo, è possibile guardare da subito i propri contenuti preferiti con l’app Sky Go. Inoltre, dopo pochi giorni, si riceverà il decoder Sky Q direttamente a casa. Al termine dei 30 giorni, se si sceglie di non rinnovare, si dovrà restituire il decoder al più vicino negozio Sky.

Ecco tutto ciò che si può guardare con Prova Sky Q:

Sky TV: gli show, le serie tv internazionali, Sky Original e documentali

Sky Cinema: le prime visioni

Sky Sport: motori, tennis, basket, coppe europee e tanto altro

Sky Calcio: 3 partite di Serie A ogni turno, Serie B e Serie C

Sky Kids: programmi per bambini e ragazzi

discovery+

Netflix

Paramount+

Puoi attivare l’offerta Prova Sky Q su questa pagina del sito ufficiale Sky. L’attivazione è immediata.