Guarda Under the Bridge in streaming su Disney+

Importante novità in arrivo nel catalogo di Disney+. Mercoledì 10 luglio debutterà Under the Bridge, la serie tv crime basata sull’omonimo libro dell’autrice Rebecca Godfrey con al centro la storia di Reena Virk, una ragazza di 14 anni sparita nel nulla quasi 30 anni fa dopo essere uscita per andare a una festa con gli amici.

Under the Bridge sarà dunque visibile in streaming in esclusiva su Disney+ a partire dal prossimo 10 luglio. Per vedere gli episodi della serie sarà necessario attivare uno dei tre piani di abbonamento oggi disponibili, i cui prezzi partono da 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità.

Under the Bridge in streaming su Disney+

Come accennato nell’introduzione, la trama di Under the Bridge si basa sul libro dell’autrice canadese Rebecca Godfrey, in cui viene raccontata la storia vera della quattordicenne Reena Virk. La ragazza, dopo essere uscita per andare a una festa con i propri amici, non hai mai fatto rientro a casa. La serie televisiva ripercorrerà la storia attraverso il contributo di un’agente di polizia locale e gli occhi dell’autrice, mettendo in luce alcune verità clamorose. Inoltre, porterà gli spettatori a conoscere più da vicino la storia delle ragazze accusate dell’assassinio di Reena.

Nel cast della nuova serie televisiva figurano Lily Gladstone, Chloe Guidry, Vritika Gupta, Archie Panjabi, Riley Keough, Ayana Goodfellow, Ezra Faroque Khan, Javon Wanna Walton e Izzy G. Confermiamo ancora una volta che la serie farà il suo debutto nella piattaforma streaming statunitense mercoledì 10 luglio, quando verranno rilasciati tutti gli episodi.

Per vedere la serie Under the Bridge su Disney+ è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Il piano più economico, Standard con pubblicità (visione su due schermi in contemporanea e qualità video fino a 1080p), costa 5,99 euro al mese. Qui sotto il trailer ufficiale.