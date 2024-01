Hard disk esterno da 500 GB a soli 27 EURO su Amazon

La mentalità delle persone è ormai plasmata su una sorta di diktat: per acquistare un hard disk esterno bisogna spendere un bel gruzzolo. In realtà non è proprio così e a dimostrarlo è un prodotto in particolare oggi disponibile tra le fila di Amazon. Si tratta di un disco esterno da 500 GB che costa molto meno del solito.

Grazie al celebre colosso e-commerce, si potrà usufruire del 44% di sconto per acquistare l’hard disk esterno a soli 27,99 €.

L’hard disk perfetto per conservare i file, ecco le specifiche

Non sarà un SSD, ma visto il prezzo anche un hard disk va più che bene. Con la sua memoria da 500 GB può contenere tanti file e inoltre trasferibili anche in maniera piuttosto veloce. È dotato infatti dello standard USB 3.o.

Infine, c’è da dire che questo hard disk risulta anche molto bello da vedere, in quanto è molto compatto con i suoi 0,39″ di spessore, praticamente 1 centimetro.

Qualcuno potrebbe pensare che visto il prezzo molto esiguo, non valga la pena acquistare un prodotto del genere. Ovviamente non è così e a testimoniarlo ci sono oltre 46.000 votazioni rilasciate dalle decine di migliaia di utenti che hanno provveduto a portarlo a casa sua Amazon.

Questo hard disk è davvero l’insieme di tutto ciò che gli utenti cercano: sicurezza, qualità e soprattutto estetica, siccome e sottile e leggero. Portarlo con sé sarà un gioco da ragazzi, visto che potrà essere inserito in tasca o magari nella stessa borsa del pc, senza creare alcun ingombro.

Oggi Amazon consente a tutti di fare un vero e proprio affare per quest’unità da 500 GB, che costa infatti il 44% in meno rispetto al solito. Bastano solo 27,99 € per assicurarsi il disco, peraltro con spedizione veloce entro un giorno e soprattutto con tre anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.