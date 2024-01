Un hard disk esterno è un accessorio davvero utile e che tutti o quasi dovrebbero avere. Il suo compito è fungere da archivio di file importanti, legati al lavoro o alla vita privata. Per questo motivo, è sempre una buona idea puntare su un brand affidabile, come LaCie. Oggi il suo HD portatile da 1TB rugged (dunque resistenti agli urti) è in offerta a 101,70€, spedizione compresa.

Con LaCie si va sempre sul sicuro: il suo hard disk portatile rugged da 1TB è in offerta

L’hard disk esterno di LaCie offre una perfetta combinazione di prestazioni, robustezza e portabilità. Lo spazio d’archiviazione è di 1TB, il design è robusto e resistente agli urti, e non manca l’interfaccia USB-C.

La capacità di 1TB consente di archiviare una gran quantità di dati, come foto, video, musica, documenti e altro ancora. L’interfaccia USB-C offre velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, quindi è possibile di trasferire rapidamente anche file di grandi dimensioni, come video 4K o 8K.

L’unità portatile di LaCie è progettata per resistere agli urti e alle cadute. È infatti dotata di un rivestimento in gomma che la protegge nel miglior modo possibile. Il dispositivo è inoltre resistente all’acqua e alla polvere, secondo lo standard IP67. Insomma non teme davvero nulla. Le dimensioni, poi, sono compatte e anche il peso non è eccessivo. Ciò ne favorisce la portabilità, anche in borse di piccole dimensioni.

Da segnalare ci sono infine il software LaCie Toolkit (backup automatico, crittografia, gestione dei file) e il servizio di recupero dati Rescue Services, offerto per un periodo di tre anni.

