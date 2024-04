Hard Drive esterno WD da 4TB ad un PREZZO MAI VISTO (-31%)

Nel panorama degli hard drive esterni portatili, il WD Elements Portable da 4 TB è probabilmente la migliore soluzione per tutti quegli utenti che puntano su qualità, velocità, sicurezza e affidabilità. Anche perché oggi questa configurazione dell’unità esterna è proposta a soli 110 euro su Amazon grazie allo sconto immediato del 31%. La consegna, come al solito, è compresa nel prezzo per tutti gli abbonati Prime.

Con WD si va sempre sul sicuro: il suo hard drive esterno da 4TB costa davvero poco

Il WD Elements Portable si inserisce facilmente in qualsiasi borsa o zaino, rendendolo un compagno ideale per chi è in movimento. Il suo peso leggero lo rende comodo da trasportare, senza appesantire eccessivamente. La scocca esterna nera opaca conferisce all’unità un aspetto sobrio e professionale (costa che non guasta di certo!) mentre la sua costruzione robusta garantisce una protezione adeguata contro urti e graffi.

Dotato di una capacità di 4TB, l’hard drive esterni di WD offre spazio sufficiente per archiviare una grande quantità di dati, che siano foto, video, documenti o file di lavoro. Questa capienza lo rende ideale per chi necessita di un’unità esterna per backup regolari, archiviazione di interi archivi fotografici o video di grandi dimensioni, o per il trasporto di file di lavoro voluminosi. L’unità si collega a computer e altri dispositivi tramite un’interfaccia USB 3.0, garantendo trasferimenti di dati veloci e fluidi.

Il WD Elements Portable è compatibile con un’ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Chrome OS e Linux. Basta collegarlo al computer tramite la porta USB e l’unità sarà pronta all’uso, senza bisogno di installare software aggiuntivi. Questa semplicità d’uso lo rende accessibile anche agli utenti meno esperti.

Infine, con l’acquisto di questa periferica si ottiene una versione di prova gratuita del software WD SmartWare Pro per il backup automatico sul cloud.