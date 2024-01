Hisense da 43" QLED in promo, la smart TV costa il 40% in meno

Chi stava aspettando il momento più propizio per acquistare una nuova smart TV, sarà contento di sapere che è arrivato. La QLED da 43″ di Hisense è in sconto su Amazon proprio ora.

Grazie al 40% di sconto disponibile sul famoso sito e-commerce, le persone potranno portarla a casa per un prezzo di soli 329 €. Come sempre, ci sono due anni di garanzia e spedizione rapida.

La smart TV Hisense costa meno, ecco le sue caratteristiche

In quanto a caratteristiche tecniche, questa televisione mostra davvero tanto agli utenti che la acquistano. Hisense ha pensato davvero a tutto mettendo a disposizione del pubblico una diagonale da 43″ con tecnologia QLED, pertanto con una maggiore precisione nell’immagine. I contenuti adatti possono essere riprodotti fino al 4K, con tecnologie di livello come ad esempio il Dolby Vision.

Oltre a questo è da segnalare la presenza della certificazione HDR e del sistema operativo VIDAA 5.0 in grado di essere molto versatile. Non manca ovviamente il supporto del celebre assistente vocale Alexa.

Dopo aver visto un gran numero di televisioni disponibili su Amazon, sembra che tra le migliori si posizioni proprio questa QLED da 43″ di Hisense. Le sue caratteristiche, nonostante il prezzo molto basso, effettivamente sembrano essere molto vantaggiose per gli utenti, soprattutto per quelli che vogliono avere un design moderno e accattivante.

La TV è disponibile oggi con il 40% di sconto sul celebre sito e-commerce, dove costa solo 329 € invece che 549 €. Il tutto è reso ancora più interessante dalla garanzia di due anni disponibile e soprattutto dalla spedizione rapida che sarà a casa vostra entro giovedì. Nel caso in cui qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, ci sarà il periodo di reso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.