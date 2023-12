Hisense da 65" QLED 4K, la smart TV perfetta è in promo su Amazon

La smart TV di Hisense che gli utenti possono trovare oggi su Amazon è davvero eccezionale. Vanta al suo interno caratteristiche di gran livello come la risoluzione in 4K, un ottimo design e soprattutto la tecnologia QLED.

Oggi il prodotto, disponibile con il 14% di sconto, vede un ribasso di 100 € per un prezzo totale di soli 599 €.

La Hisense da 65″ è fenomenale, ecco le specifiche

Sono ovviamente diverse le qualità che gli utenti si aspettano da una televisione del genere, e a quanto pare sono tutte presenti. Hisense ha fatto un gran lavoro, sia dal punto di vista della risoluzione disponibile che dal punto di vista del design, davvero moderno e adatto ad ogni tipo di ambiente.

Il televisore da 65″ offre una qualità visiva eccezionale con risoluzione UHD 4K a 3840 x 2160 pixel oltre ad una cornice sottile per massimizzare l’esperienza visiva. Dotato anche del sistema operativo Smart VIDAA U6, concederà un’ottima esperienza utente fluida e completa. Non manca ovviamente il controllo vocale così come la compatibilità con Alexa che è integrata.

La smart TV offre accesso diretto a piattaforme come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, e Rai Play tramite un telecomando intuitivo. Con un sintonizzatore digitale terrestre T2 e connessioni HDMI 2.0, incluso il Game Mode Plus con funzionalità come ALLM, VRR, e basso input lag, assicura un’esperienza di gioco ottimizzata al massimo livello. Niente paura per l’audio che è molto potente con ben 20W e grazie al supporto del Dolby Atmos.

Televisioni del genere sono una vera e propria manna dal cielo con prezzi così bassi. Hisense non è nuova a questo tipo di offerte, ma il costo lo fa Amazon: pagherete solo 599 € grazie al 14% di sconto.

