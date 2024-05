Honor 90 con fotocamera da 200MP in PROMO a meno di 320€

Honor 90 5G è uno smartphone Android di fascia media ma ha un design decisamente elegante e un comparto fotografico che merita solo applausi. Ebbene, oggi hai la possibilità di acquistare questo concentrato di tecnologia su eBay a soli 319,90 euro approfittando dello sconto immediato del 36%. La spedizione è completamente gratuita.

Lo smartphone è venduto da neophoniastore, venditore professionale con 99,4% di feedback positivi e oltre 37.000 recensioni.

Prezzo ancora più contenuto per l’Honor 90 5G con fotocamera da 200 megapixel

Il dispositivo è premium nell’aspetto, con un retro in vetro reso particolare da una texture che dona luminosità. Sulla parte anteriore c’è il display AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2664 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. I colori sono brillanti e i neri profondi, per un’esperienza d’uso goduriosa. Anche sotto la luce del sole

L’Honor 90 5G ha un cuore potente, il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition 5G, un octa-core ad alte prestazioni che garantisce fluidità in tutte le attività, anche quelle più intense. Questa configurazione dello smartphone arriva poi con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD.

Come però già anticipato, il fiore all’occhiello del dispositivo è il comparto fotografico, uno dei migliori in questa fascia di prezzo. La fotocamera principale è da 200MP, la fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, mentre la fotocamera macro da 2MP. La fotocamera frontale da 32MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

L’Honor 90 5G vanta anche diverse modalità di scatto avanzate, tra cui la modalità AI Scene Recognition, in grado di ottimizzare automaticamente le impostazioni della fotocamera in base alla scena ripresa, e la modalità Night Mode, che consente di scattare foto luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, è ottima grazie alla batteria capiente da 5.000mAh. Con un uso tipico, è possibile arrivare a due giorni di utilizzo con una singola carica.