Honor Band 7 in offerta, il Black Friday quasi lo regala (-26%)

Tra tutti i dispositivi indossabili di grande livello ce ne sono anche alcuni che costano pochissimo. Questi, che fanno riferimento a svariate aziende, prendono il nome di smartband, rappresentando dunque dei veri e propri bracciali smart. L’Honor Band 7 è un classico esempio e tra l’altro è uno di quelli leader nel settore.

Il grande merito di avere dalla sua parte diverse modalità fitness, la possibilità di ricevere notifiche e molto altro ancora, comportano grande interesse da parte del pubblico. Oggi su Amazon c’è un ottimo sconto che consente a tutti di venirne in possesso con il 26% in meno. Il prezzo finale sarà quindi di 36,90 €, costo accessibile per molti. In più ci sono anche due anni di garanzia con la spedizione veloce inclusa.

Honor Band 7 in sconto, le specifiche tecniche

L’Honor Band 7 è un bracciale che garantisce il monitoraggio di diverse funzioni vitali come l’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e il monitoraggio del sonno. Anche lo stress può essere misurato dal prodotto, che inoltre garantisce 96 modalità di allenamento diverse.

Nota di merito per la sua batteria che consente di arrivare a 10 giorni. Il display, un pannello AMOLED da 1,47″ di ampiezza con curvatura 2.5D, offre un’ottima visibilità sotto la luce del sole.

Chi dovrebbe scegliere un dispositivo del genere? Gli smartband sono dedicati a tutti coloro che non vogliono spendere troppi soldi per uno smartwatch, per cui nulla di più giusto. Se non avete mai indossato prodotti del genere, per cominciare va sicuramente bene l’Honor Band 7.

Quando un prodotto di questo tipo arriva poi in sconto con il 26% in meno, è da prendere al volo. Oggi costerà solo 36,90 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.