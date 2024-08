Hosting Aruba: come aiuta la fatturazione elettronica?

Gestire la fatturazione elettronica per un negozio online potrebbe rivelarsi un incubo degno di Halloween, ma Aruba ha messo a punto una soluzione che farebbe invidia persino a un guru dell’amministrazione. Se utilizzi WooCommerce, il plugin di Aruba, tutto diventa più semplice.

Per cominciare, il modulo WooCommerce di Aruba consente di automatizzare l’importazione degli ordini nel sistema. Non dovrai più passare ore a riempire moduli digitali: Aruba fa tutto da solo, creando persino una bozza della fattura pronta per essere inviata.

Come integrare la fatturazione elettronica con WooCommerce

L’integrazione del plugin è più semplice di quanto tu possa immaginare. Basta scaricarlo dalla pagina delle guide di Aruba e avviare la configurazione. Dopo aver scaricato il modulo, vai fino alla sezione “Moduli e-commerce” e clicca su “Aggiungi nuovo”. Ti verranno forniti due codici: il Codice Cliente e il Codice Segreto. Inserisci questi codici nelle impostazioni del plugin su WordPress e collegherai il tuo negozio online al servizio di Aruba.

Ora che il plugin è connesso, puoi gestire gli ordini e creare automaticamente le fatture elettroniche. Puoi anche personalizzare le impostazioni del plugin: inviare le fatture all’Agenzia delle Entrate e in PDF ai clienti. L’intero pannello di gestione degli ordini di WooCommerce è semplice da usare. Puoi scaricare le fatture in PDF e ricevere notifiche per ogni nuovo ordine. Aruba farà il resto, occupandosi dell’invio della fattura.

Per acquistare il modulo WooCommerce di Aruba, devi avere un e-commerce basato su WooCommerce. Anche se il plugin è installabile su qualsiasi negozio WooCommerce, funziona solo con il servizio di Fatturazione Elettronica Aruba che include il modulo aggiuntivo Documenti. Adesso il servizio è in offerta per 3 mesi a 1 euro soltanto. Approfittane subito!