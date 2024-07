Hosting WordPress con AI e dominio gratis in offerta a 2,99€ al mese

Se sei alla ricerca di un piano hosting basato su WordPress per il tuo nuovo progetto online o un sito già esistente, ti segnaliamo l’offerta in corso da parte di Hostinger, azienda leader nei servizi di web hosting. In queste ore la soluzione hosting WordPress è in promo a 2,99 euro al mese per i primi quattro anni, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo.

L’hosting dell’azienda Hostinger si distingue dagli altri per prestazioni di prim’ordine indipendentemente dal tema in uso. In più, offre un supporto continuo non soltanto per WordPress ma anche per qualsiasi altro CMS eventualmente scelto per avviare il progetto online.

I servizi dei piani hosting WordPress di Hostinger

L’offerta a partire da 2,99 euro al mese fa riferimento al piano Premium, quello più economico e ideale per siti web personali (come un blog o una semplice vetrina dove inserire i dettagli di un servizio, prodotto o persona). Il piano Premium può ospitare fino a 100 siti web e sostenere 25 mila visite mensili. Dominio e migrazione automatica del sito sono gratuiti, così come il certificato SSL illimitato e l’utilizzo di template predefiniti.

In più, con l’account Premium si ottengono aggiornamenti automatici di WordPress, il monitoraggio costante per rilevare l’eventuale presenza di vulnerabilità e traffico illimitato. Da segnalare infine l’utilizzo del sistema di cache Litespeed, grazie al quale è possibile migliorare in maniera sensibile i tempi di caricamento di un sito WordPress.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Hostinger è disponibile tramite questa pagina. A questo proposito, ricordiamo i 3 mesi extra di servizio in regalo e la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto, qualora l’hosting non dovesse soddisfare le proprie aspettative.