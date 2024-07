Hosting WordPress: 4 piani tra cui scegliere con Serverplan, si parte da 26 €/anno

Scegliere un buon piano di hosting WordPress è ora molto più facile: grazie alla nuova promozione di Serverplan, infatti, è possibile accedere a un’offerta articolata e completa, con diversi piani tra cui scegliere quello più adatto alle proprie necessità. La promozione di Serverplan parte da 26 euro + IVA all’anno con 1 dominio gratis per sempre, traffico illimitato, backup automatico giornaliero e tanti altri vantaggi crescenti, in base al piano scelto. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito di Serverplan tramite il box qui di sotto. L’attivazione è semplice e immediata, consentendo al cliente che si affida all’azienda di poter iniziare a sfruttare il servizio in tempi rapidi.

Hosting WordPress: perché scegliere Serverplan

Con Serverplan è possibile accedere a quattro diverse versioni del piano di hosting per WordPress. C’è il piano base Starterkit WordPress, dal costo di 26 euro + IVA all’anno, a cui si affianca Startup WordPress, la soluzione più venduta della gamma che costa 76 euro + IVA all’anno. Questa versione include anche WordPress preinstallato, gli aggiornamenti automatici di WordPress e molti altri vantaggi.

Ci sono poi i piani “enterprise”, pensati per i clienti con esigenze maggiori, come Enterprise WordPress, che costa 142 euro + IVA, ed Enterprise Plus WordPress, che costa 230 euro + IVA all’anno. Gli utenti interessati alle proposte di Serverplan hanno la possibilità di accedere al sito ufficiale, tramite il box qui di sotto, e poi scegliere il piano preferito.

I vantaggi sono, naturalmente, crescenti, permettendo ai singoli utenti di poter selezionare il piano più adatto alle proprie necessità. Grazie alle offerte di Serverplan è possibile arrivare fino a 200 GB di spazio SSD NVMe a cui aggiungere tanti altri vantaggi. C’è sempre un dominio gratuito per sempre.

Per un quadro completo sulle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

