Hosting WordPress veloce, sicuro e gestito in offerta con Aruba

Se hai scelto di aprire un nuovo sito web o intendi sostituire il tuo precedete servizio, ti segnaliamo l’offerta di Aruba sui piani hosting WordPress, con prezzi a partire da 19,90 euro per il primo anno. L’hosting di Aruba si distingue in particolare per essere un servizio alla portata di tutti, anche a chi ha conoscenze scarse o nulle in campo informatico. In più, grazie alla promozione in corso, è possibile sfruttare l’aiuto dell’intelligenza artificiale per creare un sito web in pochi minuti.

Hosting WordPress: l’offerta di Aruba

Il piano più conveniente tra quelli disponibili è Hosting WordPress Gestito, al momento in offerta allo stesso presso del piano Hosting WordPress. Oltre a offrire WordPress pre-installato, il servizio HiSpeed Cache per rendere il sito più veloce, il certificato SSL DV incluso e il protocolo HTTP/2, include in aggiunta caselle email illimitate, un supporto avanzato disponibile tutti i giorni della settimana e una piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici.

Uno dei fiori all’occhiello dell’offerta di Aruba è il sistema di cache dinamica HiSpeed Cache, che garantisce un sito WordPress dieci volte più veloce rispetto alla media. Il valore lo si ottiene prendendo come riferimento il paramento TTFB (acronimo di time to first byte), che grazie ad Aruba è inferiore a 0,2 secondi, quando in media tocca 1 secondo.

Grazie alla nuova promozione in corso, è possibile attivare il piano hosting WordPress Gestito di Aruba al prezzo scontato di 19,99 euro per il primo anno, per poi pagare 79,99 euro al momento del rinnovo. Volendo, è possibile disdire il rinnovo senza costi.