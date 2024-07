Hostinger: l'hosting WordPress veloce e sicuro con 3 mesi gratis

Hostinger è il partner perfetto per chi cerca un hosting WordPress sicuro, affidabile e facile da usare. Creare e mettere online un sito WordPress è davvero un gioco da ragazzi grazie a Hostinger e ai tanti strumenti che mette a disposizione dei clienti. La migrazione gratuita del sito è infatti solo uno dei tanti vantaggi che va ad aggiungersi al dominio gratuito e all’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I piani Hostinger sono strutturati in modo da venire incontro alle esigenze dei webmaster e attualmente sono disponibili con un’offerta a tempo limitata che include sconti e 3 mesi gratis.

Hostinger: piani di hosting WordPress per ogni esigenza e 3 mesi gratis per tutti

Hostinger suddivide la propria proposta commerciale di hosting WordPress nei tre piani Premium, Business e Cloud Startup, ciascuno pensato per un target di clientela ben preciso. La scalabilità è comunque garantita, a conferma della flessibilità e della semplicità che sono tra i punti di forza del servizio. Una breve panoramica consente di avere un’idea più chiara di quali funzionalità principali include Hostinger a partire dal piano Premium:

100 siti web;

100 GB di memoria SSD;

400 000 file e directory;

Dominio gratis;

Template predefiniti gratuiti;

Migrazione automatica sito gratuita;

SSL gratuito illimitato;

Email gratuite;

Backup settimanali;

Scanner delle vulnerabilità di WordPress;

Aggiornamenti automatici di WordPress;

Accelerazione WordPress standard;

Traffico illimitato.

Con il piano Business Hostinger aggiunge a quanto incluso con il piano Premium: CDN gratuita;

Strumento staging di WordPress;

Indirizzo IP dedicato;

Supporto prioritario.

Con il piano Cloud Startup Hostinger aggiunge inoltre:

Indirizzo IP dedicato;

Supporto prioritario. Scegli un piano Hostinger WordPress a prezzo scontato

Hostinger offre in queste ore un’offerta a tempo che prevede sconti fino al 75% e 3 mesi gratis per tutti i nuovi clienti. Il piano di hosting WordPress Premium parte da 2,99 euro + IVA, quello Business da 3,99 euro al mese + IVA e il più completo Cloud Startup da 7,99 euro + IVA. I prezzi fanno riferimento per tutti e tre i piani a ordini di 48 mesi con tanto di garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.