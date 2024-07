House of the Dragon 2: le anticipazioni sull'episodio 4

L’episodio 4 di House of the Dragon 2 sarà disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dalle 3:00 di notte fra domenica 7 e lunedì 8 luglio, in contemporanea con gli Stati Uniti. Le prime anticipazioni, che si ricollegano al trailer diffuso da HBO MAX, svelano l’imminente battaglia che andrà in scena nelle Terre dei Fiumi.

Tra i momenti più importanti del prossimo episodio di House of the Dragon 2 vi sarà l’invio dei draghi dei Neri da parte di Rhaenyra, consapevole che la sua fazione dispone di un numero di draghi superiore rispetto ai rivali Verdi. La mossa di Rhaenyra aprirà le porte a un’altra epica battaglia, rispettando così lo spirito di House of the Dragon, prequel di Game of Thrones?

La serie House of the Dragon è disponibile in streaming su NOW con il pass Entertainment, in offerta con la nuova promo a 6,99 euro al mese per dodici mesi.

House of the Dragon 2: dove eravamo rimasti

Lunedì scorso è andato in onda l’episodio numero 3 di House of the Dragon 2: dove eravamo rimasti? L’ultima puntata si è conclusa con Rhaenyra impegnata in un estremo tentativo per evitare la guerra. Dopo essersi intrufolata ad Approdo del Re, che in Game of Thrones è la capitale dei Sette Regni, Rhaenyra cerca il contatto diretto con Alicent, al fine di avere un confronto con lei. Purtroppo però si è già fuori tempo massimo, con il trailer del nuovo episodio che sembra non lasciare alcun dubbio: sarà guerra.

