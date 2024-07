House of the Dragon 2: arriva il 3° episodio, cosa succederà e quando esce

Ci siamo: il terzo episodio di House of the Dragon 2 sarà trasmesso questa sera, 1° luglio, su Sky e contemporaneamente sarà visibile on demand su NOW, attivando il Pass Entertainment che consente l’accesso a tutta l’offerta di intrattenimento di Sky. Si tratta del terzo capitolo della seconda stagione dello spin-off di Game of Thrones.

Per guardare House of the Dragon 2 in streaming, quindi, basta collegarsi a NOW e attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese. Per tutti i dettagli e per iniziare lo streaming (sono disponibili anche i primi due episodi) basta seguire il link qui di sotto.

House of the Dragon 2: le anticipazioni del terzo episodio

Il terzo episodio potrebbe rappresentare un punto di svolta per la seconda stagione di House of the Dragon 2. Nel corso dell’episodio (attenzione: possibili spoiler) compariranno alcuni nuovi personaggi, come Ser Gwayne Hightower (interpretato da Freddie Fox), figlio dell’ex Primo Cavaliere Otto Hightower e fratello di Allicent, che potrebbero ricoprire un ruolo determinate nel corso del proseguito della serie.

Nel frattempo, Rhaenyra, sempre più protagonista della serie, tenterà di portare avanti la strada della diplomazia per evitare la guerra. Per riuscire in quest’impresa, ci sarà una missione di infiltrazione davvero inaspettata. Sarà necessario attendere le prossime puntate per sviluppi più significativi relativa alla Danza dei Draghi, che sarà uno dei tempi della seconda parte di stagione.

