House of the Dragon 2: il destino di Aegon nell'episodio 5 in streaming su NOW

Il quinto episodio di House of the Dragon 2 andrà in onda su Sky Atlantic e NOW il 15 luglio alle 3 di notte in contemporanea con gli USA e l’attesa da parte del pubblico è veramente tanta. La quarta puntata ha lasciato infatti con il fiato sospeso i fan della serie da vedere in streaming su NOW, che attendono l’appuntamento di lunedì notte (l’episodio sarà disponibile in qualsiasi momento anche on-demand) per conoscere la sorte di re Aegon. L’episodio 4 di House of the Dragon si è infatti concluso con l’uccisione in battaglia di Meleys, il drago della regina Rhaenys colpito durante il volo e precipitato a terra con un’esplosione che ha causato la morte di Rhaenys. Sul finire dell’episodio si è visto Aegon disteso accanto a Sunfyre con le braccia incrociate sul petto senza che fosse però rivelato alcun indizio sulle sue condizioni.

House of Dragon 2 è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

L’artificio narrativo degli sceneggiatori ha fatto centro, con conseguente attesa salita alle stelle per quinto episodio della serie prequel de Il trono di Spade. Ricordiamo che per seguire House of the Dragon 2 in streaming su NOW è sufficiente attivare il Pass Entertainment. Nell’abbonamento sono incluse in esclusiva tutte le serie Sky Original, le serie HBO inclusa appunto House of the Dragon, gli show televisivi più amati e i migliori documentari di storia, natura e scienza.

Il Pass Entertainment di NOW costa 6,99 euro al mese con l’obbligo di mantenere l’abbonamento attivo per almeno 12 mesi. Il prezzo sale invece a 8,99 euro al mese se il cliente sceglie il piano senza vincoli, ovvero con la possibilità di attivare e disattivare il pass in qualsiasi momento. La gestione dei pass di NOW avviene in autonomia, direttamente dall’area clienti a cui si accede dal sito ufficiale.