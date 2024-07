House of the Dragon 2: il recap della sesta puntata e le anticipazioni sulle prossime

Il sesto episodio di House of the Dragon 2 è disponibile. La seconda stagione della serie è oramai entrata nel vivo, in vista della conclusione in programma tra due settimane. Mancano appena due puntate al termine e, come confermano gli avvenimenti del sesto episodio, la carne al fuoco non manca di certo.

Ricordiamo che tutti gli episodi di House of the Dragon 2 sono disponibili in streaming su NOW. Per guardare la serie è sufficiente collegarsi alla piattaforma di streaming di Sky e attivare il Pass Entertainment, disponibile con un costo di 6,99 euro al mese. Il Pass consente di guardare anche gli episodi della prima stagione.

House of the Dragon 2: il sesto episodio è disponibile

Il recap del sesto episodio di House of the Dragon 2 ci mostra alcuni dei principali eventi della puntata che segna una decisa accelerazione in vista del finale della seconda stagione della serie, uno dei prodotti più interessanti, in questo momento, nel settore delle serie TV.

Il sesto episodio continua a mostrare le visioni di Daemon. Questa volta, le visioni riguardano il fratello Viserys e spingono Daemon a iniziare a dubitare della lealtà di Simon Strong. Nel frattempo, grazie al lavoro delle spie di Mysaria, i popolani di Approdo del Re iniziano a ribellarsi contro gli Hightower, supportando sempre di più Rhaenyra.

Successivamente, c’è l’incontro tra Mysaria e Rhaenyra con la prima che racconta il suo turbolento e complicato passato alla seconda. La scena si conclude con un inaspettato bacio tra le due. Rhaenyra, però, dopo aver saputo che Mare Infuocato ha trovato un nuovo cavaliere, si prepara ad affrontare i Verdi, partendo con il suo drago Syrax.

Quest’episodio, come detto, getta le basi per le ultime due puntate di House of the Dragon 2.

Ecco, invece, il primo trailer del settimo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, in arrivo la prossima settimana. Il breve video mostra alcune interessanti anticipazioni per la prossima puntata.

Per guardare House of the Dragon 2 in streaming è sufficiente collegarsi a NOW e attivare il Pass Entertainment, ora disponibile con un costo di 6,99 euro al mese. Per iniziare subito la visione basta accedere alla piattaforma di streaming tramite il box qui di sotto.