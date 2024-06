House of the dragon, la nuova stagione in streaming solo su NOW

Il fuoco della guerra civile dei Targaryen torna ad ardere su NOW: la seconda stagione di House of the Dragon è finalmente disponibile in streaming, in esclusiva per gli abbonati.

Dopo il successo travolgente della prima stagione, che ha catapultato gli spettatori 200 anni prima degli eventi de “Il Trono di Spade”, la serie prequel torna ad appassionarci con nuovi intrighi, lotte di potere e, ovviamente, spettacolari duelli tra draghi.

La Danza dei Draghi ha inizio

Nella prima stagione abbiamo assistito all’ascesa al trono di Re Viserys I Targaryen e alle tensioni sempre più crescenti all’interno della sua famiglia, alimentate dalla rivalità tra sua figlia Rhaenyra e suo fratello Daemon per la successione al Trono di Spade. La morte del re ha dato il via alla “Danza dei Draghi”, una sanguinosa guerra civile che vedrà schierarsi l’una contro l’altra le due fazioni: i Verdi, sostenitori di Aegon II, figlio maschio di Viserys, e i Neri, fedeli a Rhaenyra, legittima erede al trono.

Matt Smith e Emma D’Arcy tornano a vestire i panni di Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen, mentre Olivia Cooke si unisce al cast nel ruolo di Alicent Hightower, seconda moglie di Viserys e madre di Aegon II. Tra i nuovi volti spiccano anche quelli di Eve Best, Fabien Frankel e Rhys Ifans.

Le tariffe di NOW

Pass Cinema, Entertainment, Premium: serie TV e Show, I Film più attesi, 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità, audio dolby Digital 5.1 a 11,99 Euro al mese con un anno di permanenza. Pass Cinema, Entrtainment: serie TV e Show, i Film più attesi. 9,99 Euro al mese con un anno di permanenza. Pass Entertainment: serie tv e Show. 8,99 Euro al mese con un anno di permanenza.

