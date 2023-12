HP 15s, il portatile con Ryzen 3 che scende del 13% su Amazon

Con marchi come HP c’è veramente poco da dire: qualità e continuità rappresentano il percorso tracciato negli anni dal famoso brand. Acquistare un portatile tra tutti quelli che ha reso disponibili, risulta una scelta sensata, soprattutto alla luce delle grandi caratteristiche tecniche. Oggi su Amazon arriva infatti uno dei prodotti migliori in rapporto qualità-prezzo: l’HP 15s.

Con ottime specifiche tecniche a bordo, il computer in questione si mostra anche come uno di quelli più accessibili, peraltro in esclusiva su Amazon. Dotato di un ottimo hardware e soprattutto di un design ormai conosciuto in tutto il mondo, questo portatile è oggi in sconto.

Con il 13% in meno costerà solo 349,99 €, comprendendo due anni di garanzia e la spedizione rapida entro domani a casa vostra.

Ecco il computer portatile che costa solo 349,99 €, le specifiche

Il prezzo di vendita di questo computer passa un attimo in secondo piano valutando le specifiche tecniche. Qualcuno potrebbe faticare a crederle reali dando un’occhiata al costo, anche perché si parla di un processore Ryzen 3 3250U, accoppiato con ben 8 GB di RAM.

La memoria interna consiste in un SSD da 256 GB e c’è una scheda grafica integrata AMD Radeon. Il display è da 15,6″ in full HD e il sistema operativo è Windows 11.

Le caratteristiche tecniche dovrebbero aiutare a scegliere questo prodotto, oggi uno dei migliori se si valuta il suo prezzo. Chi ha bisogno di un nuovo computer portatile o chi ha bisogno di fare un regalo di un certo livello, potrà optare per questo dispositivo. Grazie al grande sconto di Amazon del 13%, il prezzo scende a 349,99 € in esclusiva. Ci sono due anni di garanzia, la spedizione veloce e anche la possibilità di effettuare un reso fino al 31 gennaio 2024.

