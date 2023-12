HP Chromebook con 8 GB di RAM in sconto del 27% su Amazon

Tra i migliori computer che potevate vedere oggi in sconto c’è sicuramente questo HP Chromebook 15a, un prodotto eccezionale. In molti penseranno che si tratta di un dispositivo poco performante per via delle caratteristiche tecniche che mostra, ma tutto il lavoro viene fatto dal sistema operativo che è ChromeOS.

Basta poco per far andare alla grande questo notebook che infatti è l’emblema della fluidità e dell’intuitività. Lo schermo è molto ampio e il design è quello classico di HP: insomma questo Chromebook è da acquistare al volo. Il motivo principale sta sicuramente il prezzo di vendita che oggi su Amazon diminuisce del 27%. Il prezzo finale sarà di 329,99 €.

Il Chromebook di HP è in sconto, ecco quali sono le specifiche

Si parte da 15,6″ di schermo in HD e da un processore Intel Celeron N4500. Questo Chromebook è davvero niente male dunque e mostra tutto il suo potenziale con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria eMMC per l’archiviazione.

Le specifiche tecniche mostrate nel paragrafo precedente dimostrano chiaramente che avere un computer di livello non significa comprarlo con specifiche tecniche super. In questo caso siamo di fronte ad un portatile che con caratteristiche basilari riesce ad andare alla grande ugualmente. Ovviamente il merito è da attribuire al sistema operativo che è leggerissimo e in grado di girare al meglio con componenti di questo genere.

Oggi l’HP Chromebook 15 è in sconto su Amazon. Il ribasso è pari al 27% e questo significa che il vecchio prezzo diminuisce di ben 120 €. Basteranno 329,99 € per portarlo a casa con due anni di garanzia e con la spedizione assicurata entro domani direttamente a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.