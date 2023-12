HP Chromebook da 15,6" e con processore Intel sotto i 300 €

Diversi computer sono finiti in sconto durante gli ultimi giorni su Amazon, proprio per celebrare la fine dell’anno. Tra quelli più interessanti senza ombra di dubbio figurano i Chromebook, dispositivi che all’apparenza potrebbero sembrare abbastanza scarichi in termini di caratteristiche tecniche ma che forniscono una grande fluidità grazie al sistema operativo ChromeOS.

Oggi torna in sconto il modello di HP, quello da 15″ di ampiezza che costa il 9% in meno. Il prezzo passa così da 329,99 a soli 299,99 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida a casa vostra.

L’HP Chromebook da 15″ è in sconto, le sue caratteristiche

La caratteristica principale di questo Chromebook di HP è sicuramente la sua diagonale del display, che tocca i 15,6″. La risoluzione è in alta definizione ma non finisce qui: ci sono anche 128 GB di memoria interna eMMC e 8 GB di RAM.

Il prodotto mostra inoltre una webcam HD, il sistema operativo ChromeOS e un design basato sulla sua tipica colorazione argento.

Sono talmente tanti i Chromebook in circolazione che scegliere quello giusto diventa spesso difficile. In realtà sono tutti utili e tutti in grado di conferire all’utente grande fluidità e prestazioni di buon livello, come detto grazie al sistema operativo. Oggi è in sconto quello di HP, un prodotto con ampio display e con la manifattura dell’azienda che negli anni è stata in grado di prendersi la leadership assoluta.

Questo dispositivo è in grado di soddisfare sia chi ha esigenze più altolocate che chi ha bisogno di un computer portatile per puro svago. Il prezzo in sconto grazie al 9% in meno è di soli 299,99 €, con due anni di garanzia attivi e con spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.