HP Chromebook in offerta su Amazon al 27% con 8 GB di RAM

Ormai non manca molto tempo al Natale che infatti tra soli cinque giorni sarà arrivato tra noi. Sono diversi gli utenti che si stanno affannando per la ricerca del regalo perfetto per un caro in particolare, e in questi casi Amazon potrebbe essere la risorsa necessaria. Oggi è proprio il famoso sito e-commerce a mettere a disposizione un computer portatile di gran livello, ovvero l’HP Chromebook 15a.

Questo dispositivo deve la sua fama soprattutto al sistema operativo ChromeOS che, essendo leggero, non necessita di caratteristiche tecniche altissime. A bordo infatti non c’è alcun processore top di gamma, ma quel che serve per far girare alla grande un computer dotato di ottime potenzialità.

Questo Chromebook è oggi però pronto a mostrare la sua caratteristica principale: il prezzo. Amazon lo rende disponibile con il 27% in meno in esclusiva, per un costo totale di 329,99 €. Entro il 21 dicembre il PC sarà a casa vostra e con due anni di garanzia disponibili.

Il Chromebook di HP è in sconto, le sue specifiche tecniche

Colorato di Rose Gold, questo HP Chromebook 15a mostra un’ottima estetica, quasi come se fosse un computer di gamma superiore. Oltre a questo, è con processore Intel Celeron N4500, una memoria RAM da 8 GB e una memoria eMMC da 128 GB.

Il display è da 15,6″ con risoluzione in HD mentre il sistema sistema operativo è ChromeOS, una piuma dal punto di vista della leggerezza e della fluidità.

Prezzi di questo genere per un computer di gran calibro sono inusuali. Amazon, in occasione del Natale, ha deciso di fare questo sconto ai suoi clienti, che con il 27% in meno potranno portare a casa il Chromebook 15a per soli 329,99 €. La garanzia sarà di due anni.

