HP Chromebook oggi quasi REGALATO: rimasti POCHISSIMI pezzi disponibili

Vorresti tanto cambiare pc e stai aspettando l’occasione super su Amazon? Vorresti un pc che sia top di gamma e ad un prezzo davvero piccolo? Oggi sei nel posto giusto al momento giusto, lo sai? Pensa che oggi ti puoi portare a casa questo pc di HP a soli 349,99€, e risparmi con sconto -10% Microsoft. Corri adesso su Amazon.

Il tuo vecchio pc è da buttare via, vero? Pensa che oggi trovi il laptop di HP ad un prezzo misero, ad un minimo storico. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare questo sconto super e aggiungere il pc al carrello. Al momento del checkout, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

HP, PC Chromebook 14a-na0004sl, Intel Celeron N4120, 4GB RAM LPDDR4, Display da 14″ FHD

Il laptop è quell’acquisto che da tempo non riesci a toglierti dalla testa, giusto? Lo vuoi cambiare ma non sai come fare? Ora, abbiamo l’offerta che è perfetta per te.

Con il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro, i Chromebook si aggiornano automaticamente, pertanto il tuo dispositivo riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che li mantengono prestanti nel tempo.

Inoltre, è dotato di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile; per un avvio istantaneo il notebook è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC. Display da 14″ con diagonale da 35,6 cm, risoluzione Full HD 1920 x 1080p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, Slim, 250 nits di luminosità, 45% NTSC.

Corri, affrettati subito, questa promo sta per scadere! Se vuoi portarti a casa questo pc di HP a davvero niente, dovresti correre subito su Amazon, prima che finisca!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.