HP Chromebook X360 con touchscreen a prezzo bomba su Amazon

Di computer ce ne sono in abbondanza oggi su Amazon, soprattutto perché parliamo della settimana del Black Friday 2023. Più utenti sono riusciti ad accontentare le proprie esigenze spendendo poco, soprattutto chi ha scelto di acquistare un Chromebook. Quello di HP, l’x360, oggi è in sconto e garantisce ottime prestazioni oltre ad un design inusuale.

Parliamo infatti di un computer convertibile, che può diventare un tablet da ben 14″ grazie anche alla presenza del touchscreen. Ricordiamo che le caratteristiche tecniche non hanno molto valore, siccome un Chromebook, visto il suo sistema operativo, gira comunque alla grande.

Oggi il prezzo in sconto su Amazon del 7% garantisce un bel ribasso. Gli utenti interessati potranno pagare il laptop solo 249,99 € con due anni di garanzia.

Il celebre Chromebook di HP è in sconto, ecco le specifiche

All’apparenza gli utenti troveranno il computer molto simile a quelli ordinari, ma questo HP x360 nasconde un’essenza estremamente singolare. Il Chromebook in questione è infatti in grado di ripiegarsi a 360°, diventando un tablet a tutti gli effetti. Gli utenti potranno quindi utilizzare lo schermo touchscreen per scrivere o per disegnare, basandosi su un pannello da ben 14″ in full HD.

All’interno c’è un processore Intel Celeron N4120, con di fianco ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC. Per quanto riguarda il sistema operativo siamo di fronte a ChromeOS, che con queste caratteristiche tecniche girerà come un computer dotato di processore i5 e con Windows a bordo.

Il prodotto oggi arriva in sconto su Amazon e mostra il 7% in meno rispetto al prezzo di sempre. Costerà solo 249,99 €.

