HP Chromebook x360 con touchscreen, prezzo bomba su Amazon (-18%)

Un’offerta del genere di certo non ve la aspettavate: oggi in sconto su Amazon c’è un computer convertibile, ovvero uno di quelli a 360°. Il nuovo HP Chromebook x360 consente a tutti di utilizzare il suo grande touchscreen da 14″, all’occorrenza come se fosse un tablet.

Bisogna concentrarsi sul fatto che questo dispositivo sia un Chromebook: questo significa che non è dotato di caratteristiche tecniche altisonanti, ma di un sistema operativo super fluido. Bisogna valutare anche quello che è il prezzo di vendita, che oggi scende del 18%. Il prezzo finale sarà di soli 329,99 € con spedizione entro questa domenica e con due anni di garanzia.

HP Chromebook x360, le specifiche del convertibile

Il design di questo computer portatile è convertibile e ciò significa che può essere reclinato il suo schermo fino a 360°. L’HP Chromebook x360 mostra un display da 14″ di ampiezza in full HD e touchscreen.

Al suo interno ecco 64 GB di memoria eMMC, 4 GB di memoria RAM e un processore Intel Celeron N4120.

Un computer di questo genere può tornare utile per chi ha determinate tipologie di esigenze, ad esempio in ambito lavorativo. Per mostrare una presentazione in conferenza, questo HP Chromebook è l’ideale, soprattutto per via del suo design. Avere un dispositivo versatile di questo genere non può che essere un vantaggio, soprattutto quando arriva in sconto su Amazon con questi prezzi.

L’HP Chromebook x360 oggi costa il 18% in meno sul sito e-commerce, per un totale di 329,99 €. Questo garantisce agli utenti la possibilità di risparmiare avendo comunque tutto, in più con due anni di garanzia e con spedizione entro questa dome

