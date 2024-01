HP Omen 16, il notebook con Intel i5 e super display con 300 € di sconto

Avreste mai pensato di trovare un computer portatile così importante disponibile oggi su Amazon a prezzo ribassato? È proprio quello che è successo con il nuovo HP Omen 16, prodotto che chi ama il mondo del gaming conosce molto bene.

Dotato di un ottimo design, tipico della linea Omen di HP, questo notebook offre delle caratteristiche tecniche da far paura. Si parte da uno schermo molto ampio fino ad arrivare ad una scheda video dedicata in grado di ottime prestazioni. Il computer portatile oggi arriva in esclusiva su Amazon con un’offerta a tempo che vede il prezzo scendere del 14%. Bastano 899,99 € per portarlo a casa entro domani con due anni di garanzia.

Su Amazon arriva l’Omen 16 di HP, le specifiche tecniche

Con un processore Intel Core i5 13420H, questo HP Omen 16 offre prestazioni molto elevate, tutto possibile anche grazie ai 16 GB di RAM e ai 512 GB di SSD. Il suo display da 16,1″ ha una risoluzione in full HD è una frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz.

Per quanto riguarda la scheda grafica, ecco una splendida NVIDIA RTX 3050 con ben 6 GB di memoria dedicata.

Sono arrivati durante le feste natalizie diversi computer portatili in sconto, ma quando si parla del brand MSI le persone hanno un occhio di riguardo. Effettivamente la potenza bruta di un hardware garantito anche dai massimi esperti, fa gola veramente a tutti. Oggi questo Thin GF63 arriva in sconto su Amazon e lo fa con un ottimo ribasso.

Basti pensare infatti che con soli 899,99 €, il 14% in meno rispetto al solito, il notebook può arrivare a casa vostra. Questo prodotto, se ordinato entro le prossime ore, potrà essere vostro al massimo entro il 4 gennaio. Gli anni di garanzia, come solito di MSI, saranno ben due.

