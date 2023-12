HP Victus con Core i5 e RTX 4050: sconto SHOCK di 550€

Uno dei principali vantaggi di un notebook da gaming è che è possibile godersi eccezionali esperienze videoludiche praticamente ovunque. Tra i migliori oggi sul mercato c’è anche l’HP Victus 16-r0002sl, un portatile con Intel Core i5 di 13a generazione, 16GB di RAM DDR5, 512GB di archiviazione SSD, display FHD IPS da 16,1″ con frequenza d’aggiornamento a 144Hz e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050. Insomma, un vero portento.

Quanto costa? Il prezzo di listino è di 1.499,99€ (non proprio alla portata di tutti), ma oggi – con lo sconto del 37% – il laptop costa solo 949,99€, spedizione inclusa. Inoltre, acquistandolo oggi, la consegna è garantita prima di Natale.

Il notebook da gaming HP Victus con GeForce RTX 4050 e chip Intel Core i5 è scontato di 550€ su Amazon

L’HP Victus 16,1″ si presenta con un design accattivante pur essendo decisamente minimal. Sembrerà superfluo, ma è qualcosa da sottolineare, perché solitamente i notebook da gaming hanno quel look pieno led e altro che alla lunga potrebbero anche stancare. Questo significa che il Victus si presta benissimo a qualsiasi tipo di situazione, anche quelle più formali: lo puoi portare con te ovunque, anche al lavoro o all’università.

Design a parte, il gigantesco punto di forza di questa macchina è – come prevedibile – la scheda tecnica:

Display IPS FHD da 16,1″ 144Hz con antiriflesso

Sistema audio firmato Bang & Olufsen

RAM da 16GB DDR5 (5600MHz)

(5600MHz) Archiviazione su SSD da 512GB

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

Processore Intel Core i5-13500H

Scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB.

A soli 949,99€ – grazie al super sconto Amazon – fai tuo un notebook di una potenza straordinaria, che puoi sfruttare anche per il più sfrenato editing di foto e video. Potrai giocare a tutti i titoli che vorrai, anche quelli notoriamente più “pesanti”.

L’HP Victus 16″ – con tutti i pro che Windows 11 ha da offrire – è dunque un laptop completo, ideale per il gaming ma affidabile al 100% anche in tutte le altre attività, intense o meno, come editing, streaming e così via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.