Huawei FreeBuds 5i, gli auricolari wireless da comprare ora su Amazon

Con il passare del tempo, soprattutto dopo la questione ban che ha colpito l’azienda, Huawei ha dovuto dimostrare di avere tante altre qualità. Mentre il settore smartphone dell’azienda sta ricominciando a prendere piede in giro per il mondo, si parla sempre di più degli accessori di contorno, tra cui gli auricolari wireless.

Oggi su Amazon ad esempio sono disponibili i tanto celebri FreeBuds 5i, utilissimi per coloro che vogliono avere un suono di qualità senza spendere troppo. Queste cuffie in-ear sono state in grado di raccogliere tantissimi consensi per via della loro forma molto comoda e soprattutto per via del loro prezzo bassissimo.

Oggi il prodotto di Huawei arriva infatti su Amazon con uno sconto dell’11% per un prezzo totale di 79 €. Ricordiamo che il prezzo originale è di 99,99 €. Ci sono peraltro due anni di garanzia e la spedizione garantita entro domani.

Gli auricolari di Huawei che costano poco ma che hanno ottime caratteristiche

Le cuffie sono realizzate con materiali molto leggeri e si tengono bene all’orecchio. Huawei ha pensato inoltre di introdurre la cancellazione attiva del rumore sopprimendo suoni fino a 42 dB.

L’autonomia non sarà un problema visto che con la custodia di ricarica al seguito, gli utenti potranno arrivare fino a 28 ore in totale. Per quanto riguarda l’impermeabilità, si può stare tranquilli con la certificazione IP54.

Dopo aver visto alcune caratteristiche tecniche il discorso è molto chiaro: se volete risparmiare senza rinunciare a diverse caratteristiche, questi FreeBuds 5i di Huawei sono il meglio. Con le specifiche che si ritrovano, possono essere tranquillamente i migliori nella loro fascia di prezzo. Peraltro oggi il costo scende dell’11% e si ferma a soli 79 € con due anni di garanzia.

