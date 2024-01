Huawei FreeBuds SE 2, lo sconto dell'11% per le cuffie più amate

Tutti gli auricolari che Amazon mette in sconto oggi possono essere presi in esame, ma quando si parla del marchio Huawei ecco che arriva un best-buy. Questo oggi consiste nelle cuffie Huawei FreeBuds SE 2.

Questi auricolari, soggetti ad un’offerta a tempo con sconto dell’11%, oggi hanno un prezzo di soli 39 € con due anni di garanzia.

Le cuffie migliori per chi vuole risparmiare avendo ottime specifiche, ci pensa Huawei

Il design è molto probabilmente uno dei punti di forza secondo il parere di molti utenti. Queste cuffie di Huawei mostrano fin da subito di essere diverse dalle concorrenti, mostrandosi compatte al punto giusto e molto leggere. La custodia di ricarica è piccola e tascabile, ma non disdegna alla grande autonomia: potrete avere complessivamente ben 40 ore.

Oltre a questo c’è anche l’impermeabilità grazie alla certificazione IP54, che rende gli auricolari resistenti a polvere e schizzi. La connessione Bluetooth 5.3 contribuirà alla stabilità durante la riproduzione, oltre che alla qualità del suono ottimizzata alla grande da Huawei.

Probabilmente un periodo così prolifico per acquistare un paio di cuffie di gran livello non era mai stato visto prima d’ora. Parlando degli auricolari, sale come sempre in cattedra tra i grandi anche Huawei, che con questo modello FreeBuds SE 2 riesce a mettere tutti in difficoltà. Gli utenti, dopo aver visto il prezzo dell’offerta a tempo lanciata da Amazon, sanno di poter risparmiare avendo grandi qualità.

Oggi il prezzo degli auricolari con grande durata della batteria e con impermeabilità, scende dell’11% e si fissa sui 39 €. Oltre a questo ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione rapida entro questo giovedì.

