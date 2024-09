Huawei Mate 70: il processore dovrebbe essere prodotto a 5 nm

Mentre ultimamente tutta l’attenzione riguardante gli smartphone di Huawei si è concentrata sul Mate XT Ultimate Design, il primo tri-fold che il produttore cinese ha rilasciato ultimamente. A quanto pare, però è rimasto anche un po’ di spazio per uno smartphone molto atteso, ovvero Mate 70. Huawei è nota per avere l’abitudine di rilasciare due diverse serie di punta ogni anno, ovvero la serie “P”, al momento sostituita dai nuovi “Pura”, e appunto la serie Mate. Si tratta di flagship basati sulla fotografia e sul design.

In questo momento il periodo sembra essere particolarmente indicato proprio per accogliere la seconda serie di punta dell’azienda. La linea Mate include in genere nuove funzionalità innovative. L’anno scorso ad esempio la serie Mate 60 ha scioccato gli utenti includendo il primo processore progettato da Huawei da quando il Kirin 9000 da 5 nm alimentava il Mate 40 nel 2020. È stato anche l’ultimo telefono Huawei a supportare il 5G fino alla serie Mate 60 dell’anno scorso. che era alimentato dall’AP Kirin 9000s da 7 nm.

Secondo le ultime indiscrezioni, Mate 70 presenterà un display quad-curvo anche se non si sa nulla in merito alle dimensioni. La fonte afferma che le dimensioni dello schermo saranno maggiori di quelle della serie Pura 70.

Mate 70 anticipato dalle indiscrezioni: come potrebbe essere il top di Huawei

Stando ai rumor, si prevede che il Mate 70 possa utilizzare un sistema di riconoscimento facciale 3D che potrebbe renderlo dunque sicuro quanto il Face ID di Apple. Il sensore di impronte digitali potrebbe spostarsi: passerebbe infatti da sotto il display all’interno del pulsante di accensione. Il pannello posteriore sarà realizzato in materiale non metallico: seguendo magari la stessa linea usata con il tri-fold Mate XT Ultimate, potrebbe essere usata la pelle.

Il pannello posteriore presenterà un anello gigante per la fotocamera e potrebbe contenere un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 50 MP. Potrebbe esserci inoltre un teleobiettivo con lente periscopica. La nuova gamma Mate 70 potrebbe debuttare con un nuovo sistema di imaging XMAGE interno. Inoltre la serie potrebbe essere equipaggiata con un nuovo processore, il quale verrebbe realizzato con un processo produttivo a 5 nm.

Il nuovo SoC dovrebbe avere una maggiore efficienza energetica e prestazioni nettamente migliorate. L’attesa dunque cresce ma prima di novembre non si saprà nulla di troppo dettagliato in merito.