Huawei Watch FIT SE in sconto, che bomba su Amazon (-11%)

Di orologi ne esistono tanti su Amazon, soprattutto quelli appartenenti ai vari brand di tecnologia. Più aziende sono state in grado di lavorare tanto sui loro smartwatch, con Huawei che è una delle migliori senza ombra di dubbio. Lo dimostra anche con una variante molto diversa dal solito, ovvero quella rappresentata dal Watch FIT SE.

Questo prodotto, che in realtà si piazza a metà tra un bracciale ed un orologio, è perfetto per monitorare le sessioni di fitness ma anche i parametri vitali. Oltre a questo però arrivano anche le notifiche e si può comportare come se fosse effettivamente uno smartwatch di alta gamma. Il suo fiore all’occhiello resta sicuramente la grande autonomia.

Per quanto concerne il prezzo, il Huawei Watch FIT SE è oggi in sconto con l’11%. Il costo finale sarà di 79 € invece che di 99 € ed includerà due anni di garanzia con la spedizione veloce.

Il Huawei Watch FIT SE è in sconto, le sue specifiche sono ottime

Dando uno sguardo alle principali caratteristiche di questo orologio, si può notare fin da subito un display AMOLED HD da ben 1,64″ di ampiezza. Questo formato strano è dovuto sicuramente all’estetica, basata su uno schermo più sottile e più lungo del solito.

A bordo ci sono i sensori per rilevare il battito cardiaco ma anche l’ossigeno nel sangue, lo stress e il ciclo mestruale. Oltre a questo la batteria consente una durata di ben 9 giorni.

Il Huawei Watch FIT SE oggi è in sconto su Amazon con l'11% in meno. Questo significa che il prezzo di vendita sarà di 79 € con due anni di garanzia inclusi.

