Huawei Watch GT 3 da 46mm, ecco lo sconto del 20% oggi su Amazon

Dopo diversi anni, gli utenti hanno capito che Huawei non era solo smartphone, ma anche diversi accessori. L’azienda cinese è stata in grado di mettere su una vera e propria squadra di prodotti, tra i quali ci sono anche gli smartwatch. Oggi in sconto su Amazon c’è uno di quelli più venduti ed amati in assoluto, ovvero il Huawei Watch GT 3.

L’orologio, che arriva oggi nella sua variante da 46 mm di ampiezza, garantisce un’ottima autonomia, il monitoraggio delle funzioni vitali e anche un bel design da poter indossare ogni giorno. Chi vuole avere anche un ottimo partner per il fitness o per qualsiasi altro sport, può rifarsi a questo fantastico Huawei Watch GT 3, oggi in sconto del 20% su Amazon.

Il prezzo finale sarà infatti di 159,99 € con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione rapida entro due giorni.

Lo smartwatch di Huawei che tutti amano, ecco le specifiche del Watch GT 3

Dotato di un ottimo schermo da 1,43″, questo smartwatch di Huawei garantisce l’ampia visibilità di tutte le informazioni. Oltre all’orario, si potranno vedere i dati in merito al monitoraggio della saturazione dell’ossigeno, del battito cardiaco così come anche del sonno. In più ci sono 100 modalità per lo sport da tenere in considerazione.

Tornando alla modalità di monitoraggio cardiaco, il Huawei Watch GT 3 offre otto fotosensori che sono inseriti in una struttura circolare; insieme a due fotodiodi che assorbono la luce riusciranno a carpire informazioni precise.

Il prezzo di questo smartwatch oggi scende del 20% su Amazon e consente a tutti gli utenti Android di portare a casa l’orologio 159,99 €. Ci sono due anni di garanzia.

