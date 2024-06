HYPE: il conto digitale italiano con cashback e funzionalità innovative

HYPE è il conto digitale italiano con cashback che ti trasforma in un vero e proprio spendaccione responsabile. La sua formula magica è la combinazione di tecnologia, flessibilità e tanta, tanta praticità. Gestire il tuo denaro non è mai stato così divertente! Monitorare le spese, gestire i risparmi e transare in tutta sicurezza, tutto dall’app.

Per i nuovi utenti pronti a immergersi nel mondo di HYPE, c’è una bella sorpresa: utilizzando il codice promo “CIAOHYPER” durante la registrazione, potrai ottenere fino a 25€ di bonus di benvenuto! Parliamo ora dei vantaggi offerti da questo conto digitale.

Funzionalità del conto digitale italiano con cashback

Prima di tutto, HYPE ti fornisce un conto con IBAN subito disponibile nell’app. Ciò significa che puoi fare bonifici e ricevere pagamenti.

Con la carta di debito, i prelievi sono gratuiti ovunque nel mondo, e puoi pagare online e nei negozi. L’app ti aiuta a mantenere il controllo delle spese, impostare obiettivi di risparmio e trasferire denaro in tempo reale.

L’iscrizione è un facile: solo pochi minuti online, senza documenti cartacei. Puoi dire addio alle code chilometriche in banca. Se la convenienza ti entusiasma, aspetta di sentire del cashback fino al 10%, che ti assicura rimborsi su una vasta gamma di acquisti.

Arriviamo ai bonus. Utilizzando “CIAOHYPER” puoi avere da 5€ a 25€, a seconda del piano scelto (HYPE, HYPE Next, HYPE Premium). Con i piani Next e Premium, ottieni coperture assicurative per viaggi, acquisti, e anche per il cyber rischio. Hai bisogno di un prestito? HYPE ti copre anche lì, con prestiti personali e opzioni di ‘Credit Boost’ fino a 2000€.

Insomma, HYPE non è solo un conto digitale italiano con cashback, ma un compagno fedele che si adatta al tuo stile di vita dinamico e moderno.