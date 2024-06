I Jabra Elite 4 Active sono auricolari wireless per chi ha uno stile di vita attivo. Offrono un’eccellente qualità del suono, una cancellazione del rumore efficace e una lunga durata della batteria. Chi cerca auricolari Bluetooth affidabili e performanti non dovrebbe assolutamente farsi sfuggire la promo odierna: con lo sconto Amazon del 42%, la cifra da investire crolla a 69,99 euro, spedizione compresa.

Cancellazione del rumore e ottima autonomia: i Jabra Elite 4 Active sono quasi a metà prezzo su Amazon

Come già anticipato, i Jabra Elite 4 Active sono auricolari true wireless progettate per uno stile di vita attivo. Sono dotati di un design ergonomico e di gommini in silicone per una vestibilità sicura e confortevole, anche durante gli allenamenti intensi.

L’esperienza audio è di ottimo livello, con bassi potenti e alti nitidi. La tecnologia HearThrough consente di aumentare o diminuire il livello di consapevolezza dell’ambiente circostante, in modo da poter ascoltare la musica senza perdere di vista ciò che accade intorno a te.

I Jabra Elite 4 Active, poi, supportano la cancellazione attiva del rumore (ANC), che aiuta a bloccare i rumori di sottofondo e a immergersi completamente nella propria musica o nei propri podcast. La funzione ANC è regolabile tramite l’app Jabra Sound+, in modo da poterla personalizzare in base alle proprie esigenze.

Gli auricolari offrono fino a 7 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 28 ore con la custodia di ricarica. La custodia supporta la ricarica rapida, che consente di ottenere un’ora di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica.