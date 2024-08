I migliori gadget tech da acquistare con il Buono Amazon di Credit Agricole

Nell’ambito della nuova iniziativa del gruppo bancario francese Crédit Agricole, è possibile ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon grazie al nuovo conto corrente online. Di questi, fino a 100 euro si ottengono aprendo il conto entro il 5 settembre e inserendo il codice VISA nello spazio apposito durante la fase di registrazione, con una spesa di almeno 1.000 euro tramite la carta di debito associata entro 60 giorni dall’apertura del conto. Ulteriori 150 euro in Buoni Regalo Amazon si possono ricevere invitando i propri amici ad aprire il conto online Crédit Agricole: la promozione prevede un Buono Amazon da 25 euro per ogni amico invitato, fino a un massimo di 6 amici.

Di seguito ti condividiamo qualche idea per sfruttare i Buoni Amazon con l’acquisto dei migliori gadget tech.

Cosa acquistare con i Buoni Regalo Amazon di Crédit Agricole