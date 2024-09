I tuoi ricordi al sicuro per sempre con questa cassaforte digitale

Quanti file preziosi hai sul tuo computer? Foto di famiglia, video delle vacanze, documenti importanti… Sono tesori digitali che meritano di essere protetti. Con pCloud, puoi finalmente dire addio alle preoccupazioni legate alla perdita dei dati. Oggi il servizio gode di sconti da non perdere. 17% sui piani annuali e fino al 37% sugli abbonamenti a vita.

Un esempio? Il piano annuale premium da 2 Tb costa oggi solo 100 Euro anziché 120, il piano annuale da 500 gb ha un prezzo di 50 euro invece di 60. Ma passiamo ai piani a vita. Il pacchetto da 500 Gb, 2 Tb e 10 Tb costano, rispettivamente, 200, 400 e 1190 Euro, per sconti fino al 37%.

Perché scegliere pCloud? 5 motivi

Immagina uno spazio online, sicuro e affidabile, dove conservare tutti i tuoi file più importanti. pCloud è proprio questo: una soluzione di cloud storage che ti permette di archiviare foto, video, documenti e molto altro in modo sicuro e accessibile da qualsiasi dispositivo.

Sicurezza garantita: pCloud utilizza la crittografia end-to-end per proteggere i tuoi dati da occhi indiscreti. Solo tu avrai le chiavi per decifrare i tuoi file. Spazio illimitato: Scegli tra diversi piani, incluso quello a vita, per avere a disposizione uno spazio di archiviazione praticamente illimitato. Accesso ovunque e sempre: I tuoi file sono sempre a portata di mano, accessibili da computer, smartphone e tablet. Condivisione semplice: Condividi facilmente foto, video e documenti con amici e familiari, senza preoccuparti di occupare spazio sul tuo dispositivo. Backup automatici: Imposta i backup automatici per proteggere i tuoi file da eventuali perdite accidentali.

pCloud offre piani a vita, una soluzione ideale per chi cerca la massima tranquillità. Paghi una sola volta e hai accesso allo spazio di archiviazione scelto per sempre. Niente più rinnovi annuali o mensili, il piano lifetime ti garantisce anche: risparmio a lungo termine. Evita di pagare abbonamenti mensili o annuali. Tranquillità: sappi che i tuoi dati sono al sicuro per sempre. Flessibilità: scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze, da 500 GB a 10 TB.