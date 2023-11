I vantaggi di Revolut Premium: prova gratuitamente il conto online

Revolut Premium spicca come la proposta più intrigante tra le diverse opzioni di conti fornite da Revolut. La gamma comprende in totale cinque piani distinti, oltre a soluzioni dedicate al settore aziendale e al conto Revolut<18 destinato ai minori.

Questo conto online completo è accompagnato dalla versatile carta Premium, che non solo può essere personalizzata ma consente anche prelievi senza alcuna commissione fino a un limite di 400 euro al mese.

Revolut Premium offre una gamma completa di servizi operativi, accompagnati da una serie di privilegi esclusivi.

Tra questi, spiccano il rimborso in contanti fino al 5% sugli alloggi, la conversione valutaria senza spese aggiuntive, uno sconto del 20% sui bonifici internazionali e diverse coperture assicurative, tra cui quella medica globale, per gli sport invernali e per i bagagli.

L’adesione a questa versione di Revolut comporta un costo mensile di 7,99 euro, un importo modesto considerando i vantaggi offerti. Un aspetto da sottolineare è che, per i nuovi utenti, Revolut Premium è gratuito per i primi 3 mesi, senza alcun obbligo contrattuale.

Inoltre, è possibile effettuare il passaggio in qualsiasi momento verso il conto a canone zero di Revolut Standard. Per usufruire di questa promozione, è sufficiente cliccare sul link sottostante.

Scopri i vantaggi di provare gratuitamente Revolut Premium

Conto Revolut Premium si configura come una delle varianti più intriganti all’interno dell’ecosistema Revolut. Il suo prezzo risulta essere ragionevole, considerando i numerosi benefici inclusi.

Pertanto, costituisce la scelta ideale per coloro che desiderano un conto online pieno di vantaggi e in grado di offrire una serie di bonus extra.

La possibilità di sperimentare gratuitamente Revolut Premium per 3 mesi è ora affiancata dalla prospettiva di passare agevolmente alla versione Standard di Revolut.

Quest’ultima offre l’eliminazione totale dei costi di mantenimento grazie al suo canone zero. Per far partire immediatamente la tua prova gratuita, ti basta seguire il link sottostante e iniziare la procedura di registrazione:

Tieni presente che questa promozione è soggetta a limiti temporali e rappresenta un’opportunità unica per esplorare dettagliatamente le funzionalità offerte da Revolut.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.